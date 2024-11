EmpregarRS Gramado tem mais de 250 vagas disponíveis

Na próxima sexta-feira, 8 de novembro, a partir das 9h, a Prefeitura de Gramado, por meio da Secretaria de Inovação e em parceria com a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS), realizará o EmpregarRS Gramado. O evento tem como objetivo aproximar trabalhadores que buscam uma oportunidade de trabalho dos empregadores com vagas disponíveis. No dia, mais de 17 empresas realizarão entrevistas coletivas e individuais, oferecendo mais de 250 vagas em diversas áreas de atuação no município, como comércio, hotelaria, gastronomia, indústria, entre outras.