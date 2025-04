Passo Fundo realiza edição do Café com Emprego hoje

A Prefeitura de Passo Fundo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, promove nesta terça-feira (8) a primeira edição de 2025 do Café com Emprego. O evento será realizado das 8h às 14h, no Clube Comercial, reunindo 51 empresas que, juntas, ofertarão mais de 1.000 vagas de trabalho.

Com o propósito de aproximar quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho das empresas com vagas abertas, a iniciativa fortalece a empregabilidade e impulsiona o desenvolvimento econômico local. Além dos estandes das empresas contratantes, o evento contará com a presença de entidades do Sistema S (Sesi, Senai e Senac), da Escola das Profissões e da Coordenadoria da Mulher. Também serão oferecidos serviços gratuitos, como elaboração de currículos, orientações sobre capacitação profissional e encaminhamentos para cursos técnicos e profissionalizantes.

Para participar, basta comparecer ao local com documento de identificação e currículo atualizado. Há vagas para todos os níveis de escolaridade, e a grande maioria é no setor de serviços.