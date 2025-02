Caravana de Empregos terá oferta de cerca de mil vagas no Calçadão

Com cerca de mil vagas oferecidas por 34 empresas participantes, a primeira edição da Caravana de Empregos chega com a proposta de descentralizar os processos e entrevistas para o preenchimentos das ofertas de trabalho e renda no município, a fim de estar cada vez mais próximo dos candidatos de todos os quadrantes. O evento acontece nesta quarta-feira (26), no Calçadão do Centro, em frente à Uniasselvi (Rua Tiradentes, 315), no horário das 9 às 16 horas.

• LEIA MAIS: Biblioteca do Sesc Canoas amplia acervo acessível com livros em braille

A Caravana de Empregos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação (SMDEI) chega ainda com outras novidades para essa última quarta-feira do mês. O público ainda pode participar de uma programação que contempla palestras e testes vocacionais. Os processos para conhecer melhor as aptidões, habilidades e características pessoais serão desenvolvidos, por ordem de chegada, nas salas 302 e 303 do prédio da Uniasselvi. Já em prol da defesa dos direitos dos cidadãos, a unidade móvel do Procon Canoas estará à disposição da comunidade com prestação gratuita de serviços em defesa dos direitos dos consumidores.

Até a manhã desta terça-feira (25), os organizadores contabilizavam 978 vagas, total que ainda pode ser atualizado até o dia da Caravana. Entre as oportunidades estão vagas para eletricistas - automotivo e industrial, atendimento ao cliente por telefone receptivo (inclusive para pessoas acima de 50 anos), vendedores, operadores de máquinas, além de chances para Jovem Aprendiz e estágio técnico em administração.

"A Carana de Empregos é uma excelente oportunidade para quem busca o primeiro emprego ou mesmo uma recolocação no mercado de trabalho. O evento promovido pela SMDEI será realizado no Calçadão, nesta quarta-feira, com cerca de mil vagas. Nas próximas edições, a iniciativa começa a percorrer diferentes bairros para garantir mais empregabilidade para os canoenses nos diferentes quadrantes da cidade", afirma a secretária da SMDEI, Patrícia Augsten. Já estão definidas edições na sede do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), dia 25/03, no bairro Igara; nas dependências da Associação Canoense de Deficientes Físicos (Acadef), com vagas para Pessoas com Deficiências (PCDs), no dia 16/04, no Nossa Senhora das Graças, e na Uniritter, nos dias 8 e 9/05, no Niterói.

Ainda segundo Patrícia, a participação na Caravana acontece mediante apresentação de documento de identificação com foto. Os atendimentos ocorrerão por ordem de chegada. O currículo profissional atualizado e bem redigido é um importante cartão de visitas para quem busca se diferenciar entre os demais. O histórico de experiência profissional deve estar atualizado e uma outra dica importante é comparecer com mais de uma cópia inclusive. Além disso, na sede da SMDEI (Rua Dr. Barcelos, 969) é posível imprimir ou mesmo receber ajuda na elaboração do documentos.