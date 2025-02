Nova Petrópolis contrata em caráter emergencial

A Prefeitura de Nova Petrópolis abriu inscrições para seleção simplificada para contratação de pessoal em caráter emergencial e por tempo determinado. As vagas são destinadas às Secretarias de Saúde e Assistência Social e Educação e Desporto para os seguintes cargos: Médico Clínico Geral, Professor de Anos Iniciais - Ensino Fundamental, Professor de AEE - Ensino Fundamental, Professor de Informática - Ensino Fundamental e Supervisor Escolar.

Interessados devem se inscrever até 18 de fevereiro, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30, presencialmente, junto ao Protocolo da Prefeitura Municipal. Não serão aceitas inscrições fora do prazo.

O resultado final do chamamento será publicado na forma de Edital no site e Diário Oficial do Município de Nova Petrópolis (www.novapetropolis.rs.gov.br), no dia 3 de março de 2025, após às 16h. O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado será de seis meses, prorrogável, por igual e sucessivo período, limitado a 12 meses.