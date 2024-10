Programação oficial do Festival de Cinema de Canoas, que acontecerá em novembro, é divulgada oficialmente

Foi anunciada, nesta segunda-feira (28), a programação oficial do 2º Festival de Cinema de Canoas. O evento, que acontecerá de 15 a 17 de novembro, no SESC Canoas, terá atrações especiais como a exibição do longa-metragem Além de Nós e de filmes convidados. Os três dias de atividades terão apresentações de 35 curtas nas mostras Estudantil, Municipal e Estadual e debates com os realizadores.

O dia 15 será dedicado à categoria estudantil. Serão 11 filmes concorrendo, e ainda a exibição do convidado Last Day, ficção de Renato Chama. Também haverá a Mostra SESC de Cinema. À noite, ocorre a abertura oficial e a primeira sessão das categorias Municipal e Estadual, com 10 curtas-metragens.

No dia 16, as atividades começam pela manhã, com o workshop Histórias Estranhas, ministrado por Ricardo Ghiorzi. Para a tarde e noite, estão programadas duas novas sessões das mostras Municipal e Estadual, além da exibição do filme convidado Esclerosada não é a Vó, dirigido por Luiz Alberto Cassol e Erenice de Oliveira. Às 17h30min, ocorre o bate-papo literário O Cinema de Jorge Furtado, com o autor do livro, Rodrigo de Oliveira e mediação de Boca Migotto.

No dia 17, o evento recomeça às 16h, com a Mostra SESC de Cinema. Às 18h, tem a sessão especial com o longa-metragem Além de Nós, do diretor Rogério Rodrigues e com Thiago Lacerda no elenco. A cerimônia de premiação começa às 20h30min, seguida do encerramento oficial. Mais informações podem ser conferidas no site oficial do evento (festivaldecinemadecanoas.com.br)