Caxias do Sul recebe encontro do setor ferramenteiro

A cidade de Caxias do Sul será palco do 17º Encontro Nacional de Ferramentarias (Enafer 2025. O evento, que possui alcance mundial, reunirá empresários, especialistas e fornecedores do setor para debater as principais inovações, desafios e tendências do mercado ferramenteiro.

O maior encontro do setor - realizado de forma itinerante nos Estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina - ocorrerá nos dias 29 e 30 de maio, na Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC), Com o objetivo de fortalecer a indústria ferramenteira e promover sua competitividade no cenário global, o Enafer 2025 trará debates sobre desafios, oportunidades, inovações tecnológicas, gestão empresarial e qualificação profissional. A programação contará com palestras, workshops e possibilidades de networking, proporcionando uma imersão no universo das ferramentarias e nas perspectivas para o futuro.

"O evento chega em um momento crucial para o setor ferramenteiro, reafirmando nosso compromisso com o desenvolvimento e a valorização da indústria. Mais do que um encontro técnico, promovemos um ponto de convergência para empresários, especialistas e parceiros que compartilham o objetivo de fortalecer o segmento e impulsionar sua competitividade. Nosso setor é dinâmico e exige constante inovação. Por isso, criamos conexões estratégicas que auxiliam as ferramentarias a se adaptarem às novas demandas do mercado. O Enafer é um espaço para troca de conhecimento, onde tendências são discutidas e soluções são construídas coletivamente", destaca o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Ferramentais, Christian Dihlmann.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site (enafer.com.br), onde também está disponível a programação completa.