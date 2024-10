Plataforma de pesca ganha destaque no Litoral Norte do RS

A plataforma de Cidreira é um dos principais pontos turísticos do município do Litoral Norte. O local é um dos maiores América Latina nesse estilo (atrás apenas de Mongaguá, no litoral paulista), conta com 550 metros de comprimento em concreto armado da praia ao mar formando um "T" ao final da pista. A administração do local prevê cerca de 300 visitantes por dia na temporada de 2025.

De acordo com a relações públicas da Plataforma de Cidreira, Alina de Lima, o espaço tem, atualmente, 1.500 associados e o número de pescadores que visita o local varia muito por causa das condições climáticas. "Nós dependemos totalmente do clima, em dias de chuva e vento forte vem somente duas pessoas", ressalta Alina. Ela também conta que o público que frequenta é, majoritariamente, familiar.

O espaço foi idealizado por Jone Antônio da Lima nos anos 1980 e finalizado em 1983, sobre o lema "Amigo pesca com amigo", conforme conta a representante do espaço. "Aqui é onde a pessoa que não sabe pescar vai fazer amizade, ou trazer um amigo, que vai ensiná-la as técnicas de pesca". Por causa disso, são raros os pescadores profissionais na plataforma, visto que a pescaria é vista como lazer e não como fonte de renda. Entre os mais peixes mais procurados, estão o papa terra, biterra, peixe rei e o pescado, segundo Alina.

"Às vezes, tem pessoas, como aposentados que pescam tanto que vendem o excedente, mas essa não é a renda principal dele. E nem a maioria dos casos", afirma. Outro atrativo do ponto turístico é o museu composto por ossos, esqueletos e cabeças de baleia e peixes - inclusive pescados na plataforma. Há, também, cabeças de golfinho, tartarugas e leão-marinho no "acervo".

Museu na plataforma mantém ossos, esqueletos e cabeças de baleia e peixes

Há nove pessoas que trabalham no local. Destes, quatro trabalham diariamente na manutenção do espaço que tem o esqueleto de ferro revestido de concreto. "Eu tenho uma equipe somente para a manutenção. A gente está sempre consertando alguma coisa, por exemplo, os refletores queimados, pois a maresia é muito forte", fala.

Para a utilização da plataforma, no inverno, o horário de visitação é das 8h às 17h30min. E, no verão, das 8h às 19h. Para os não associados, é necessário realizar pagamento do ingresso, em dinheiro, no valor de R$ 5 para visitar o local no período de 30 minutos.

Os ingressos para visitantes não sócios pescarem devem ser adquiridos somente das 8h ao meio dia e podem ser comprados diretamente na portaria da plataforma. O preço para seis horas é de R$ 60,00 por caniço (vara de pesca). Junto a isso, o pescador deverá levar o seu equipamento de pesca.