Lajeado inicia obras em via próxima da Ponte de Ferro

A prefeitura de Lajeado deu início à pavimentação asfáltica e à recuperação dos taludes na avenida Senador Alberto Pasqualini, próximo à Ponte de Ferro. O trecho de cerca de 300 metros, entre a ponte sobre um arroio e a cabeceira da ponte foi danificado pela cheia histórica de maio. A obra iniciou nesta terça-feira (22).

A obra tem previsão de duração de cerca de 60 dias, podendo ser estendida por conta das condições climáticas. Serão 15 dias para retirada de resíduos da enchente e recuperação do talude do lado esquerdo, sentido Lajeado-Arroio do Meio. Esta intervenção não terá alterações ou interferências no trânsito. A reparação do talude no lado direito, também com previsão de 15 dias no mesmo sentido deve ser feita sem filas de veículos no trecho, por isso o semáforo que controla o trânsito será recolocado na ponte sobre o arroio. Com esta alteração, o sentido de Lajeado perderá cerca de 1 minuto e 30 segundos no tempo da passagem de veículos pela Ponte de Ferro.

Após a recuperação dos taludes se inicia a preparação para a base da pavimentação asfáltica no trecho. Para recomposição da base, o trânsito precisará ser interrompido por um dia completo. Também será necessária a interrupção do fluxo para colocação da pavimentação asfáltica sobre a estrada. A previsão é que ambas intervenções ocorram em dois sábados, para reduzir o impacto das interferências no trânsito. As datas de interrupção serão informadas quando o dia da obra for definido.