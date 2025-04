Prefeitura de Passo Fundo abre edital para realização de obras no acesso ao Distrito Industrial da cidade

A prefeitura de Passo Fundo abriu o edital para a realização de obra nos acessos ao Distrito Industrial da Invernadinha e pavimentação asfáltica de ruas do entorno. No dia 24 de abril, serão abertas as propostas das empresas interessadas em executar os trabalhos.

Dentro do projeto de revitalização, formatado pela Secretaria de Obras do município, as obras terão nova pavimentação asfáltica, canalização, meio-fio, passeio público e sinalização nas ruas dos bairros beneficiados e no acesso ao distrito. Um dos pontos fundamentais é o alargamento da pista e a redução dos declives nas ruas Neri Gosch e James Franco. As obras de asfaltamento conectarão os seguintes pontos: a rua Manoel Portela à sede da Be8; a Be8 até as ruas James Franco e Neri Gosch; e a rua Arno Pini até a Avenida Rui Barbosa.

As obras irão beneficiar as empresas instaladas no Distrito, como Be8, Kuhn do Brasil implementos, Marini Metalúrgica, Lavanderia do Hospital de Clínicas, Kim Master e a Distribuidora de combustível da Ipiranga. "Vamos resolver o histórico problema de entrada do distrito. Muitos caminhões de grande porte enfrentam dificuldades para transitar na área e acabam danificados", observou o secretário de Obras, Rubens Astolfi.

Conforme o prefeito de Passo Fundo, Pedro Almeida, trata-se de uma grande obra de infraestrutura, que beneficiará diversas empresas instaladas na área. "É um grande investimento do município, com atuação fundamental do ex-deputado federal Luciano Azevedo, que assegurou cerca de R$ 6,7 milhões junto ao Ministério das Cidades para as obras de asfaltamento em trechos que fazem a ligação do distrito à rodovia e à área central da cidade", destacou Pedro.