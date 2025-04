Limite entre Estância Velha e Novo Hamburgo será pavimentado

Nesta semana, será iniciado o recapeamento e a duplicação da rua Rincão, no limite entre Novo Hamburgo e Estância Velha. O investimento total é de R$ 1,13 milhão, sendo R$ 466 mil do Executivo hamburguense e R$ 672 mil do Estado, por meio do programa Pavimenta RS.

O último passo necessário para que as obras de duplicação fossem iniciadas era a desocupação de sete imóveis, entre as ruas Rússia e França, no bairro Rincão, o que já foi concluído. Contudo, o trecho a ser recapeado é maior e começa na rua Hungria, seguindo até a BR-116.

"A rua Rincão é de extrema importância para quem transita pelos dois municípios, principalmente em horários de pico. Dessa forma, queremos reduzir os congestionamentos no local e proporcionar mais conforto para quem utiliza a via", destaca o prefeito Gustavo Finck. Ele esteve vistoriando o local em janeiro, acompanhado do chefe do Executivo estanciense, Diego Francisco, em razão da via estar localizada no limite entre as duas cidades.

A empresa responsável pela execução da obra será a Pavicon, a mesma que realizou o recapeamento da rua Joaquim Nabuco, no bairro Rio Branco. Além da pavimentação e da construção do trecho novo, serão realizadas obras de drenagem pluvial e a atualização da sinalização de trânsito na via.

Ambos os prefeitos ressaltam que essa é a primeira de muitas ações em conjunto a serem implementadas entre as duas prefeituras. "A comunidade aguardava há muito tempo por essa obra na rua Rincão, e ficamos felizes em ver esse projeto sair do papel. Vamos colaborar com o município vizinho e também trabalhar na melhoria do canteiro central, tornando o espaço mais bonito e revitalizado", comenta Francisco, que destacou a importância da obra como um símbolo de parceria entre as cidades.