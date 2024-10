Prefeitura e Caixa assinam contrato para 125 novas casas em Rio Grande

A prefeitura de Rio Grande e a superintendência da Caixa Econômica Federal do município assinaram, na semana passada, dois projetos da faixa 1 do programa Minha Casa, Minha Vida, que serão executados na cidade. São 55 residências na Vila Quintinha e 70 no bairro Cidade de Águeda, totalizando 125 unidades. O investimento será de R$ 25 milhões. O prazo para a conclusão é de 18 meses a partir do início dos trabalhos.

As casas na Vila Quintinha são destinadas às famílias moradoras das proximidades do Arroio das Cabeças, na Vila da Quinta, e que atendam aos requisitos da Caixa. A região historicamente é atingida com o transbordamento do Arroio, que provoca repetidas evacuações dos moradores.

"Conseguimos que esses projetos fossem selecionados e efetivamos o contrato para que possa ser iniciado em breve. O mais importante é o contrato assinado. Agora, vai acabar a situação dos alagamentos, que atingem as casas e prejudicam as pessoas. E também temos novas 70 casas no bairro Cidade de Águeda, para que a gente possa diminuir o déficit habitacional em Rio Grande", comenta o prefeito Fábio Branco. Ambos os projetos serão executados pela empresa Michelon Incorporadora e Construtora, sediada em Pelotas.