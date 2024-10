Arquitetos de 10 estados farão vistorias em São Leopoldo

A cidade de São Leopoldo foi escolhida para participar do projeto piloto de Assistência Técnica de Interesse Público do Conselho de Arquitetura de Urbanismo do Brasil (CAU-BR) em parceria do CAU-RS. Ao todo, 50 arquitetos e urbanistas foram credenciados para prestar serviços de vistorias no município. A Secretaria de Habitação e a Superintendência de Urbanismo realizaram a reunião virtual de alinhamento do projeto com os arquitetos, que iniciarão as vistorias das casas atingidas pela enchente já na próxima semana.

A Defesa Civil municipal recebeu, desde maio, mais de 4.9 mil pedidos de vistorias. Cerca de 3 mil já foram realizadas. A previsão é que, com a parceria dos arquitetos do CAU, mais 1 mil vistorias sejam realizadas e os laudos técnicos entregues para os moradores até novembro. "Os laudos são muito importantes para os projetos de recuperação que estão sendo executados na cidade, como as residências do Minha Casa Minha Vida que serão destinadas a essas famílias que tiveram a perda total da moradia", destacou o superintendente de Urbanismo, João Henrique.

A presidente do CAU-BR, Patrícia Herden, explicou a criação da Assistência Técnica como uma forma de responder às necessidades do Rio Grande do Sul no pós-enchente. "Estamos colocando à disposição nossos profissionais, que vêm de 10 estados brasileiros, para apresentarem soluções e propostas, trabalhando junto com a Defesa Civil, para contribuírem com as cidades", destacou Patrícia. Além de São Leopoldo, o projeto também será realizado no município de Canoas.