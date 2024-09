Estado entrega 86 casas para atingidos pelas cheias em Estrela

O governo do Estado realizou, a terceira entrega de moradias temporárias para atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. O município beneficiado foi Estrela, no Vale do Taquari, com 86 módulos habitacionais.

As famílias receberam as chaves do governador Eduardo Leite e do titular da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab), Carlos Gomes. Os módulos habitacionais estão divididos em dois terrenos - 59 no bairro Novo Paraíso e 27 no bairro Imigrantes. As moradias entregues possibilitarão a desativação dos últimos três abrigos públicos do município e permitirão que as famílias aguardem as casas definitivas com mais conforto.

Com a entrega, Estrela soma-se a Encantado e Cruzeiro do Sul, que receberam 30 e 28 moradias, respectivamente. No total, serão 500 desses lares temporários, em nove municípios, com um investimento de R$ 66,7 milhões do governo estadual.

As casas temporárias são destinadas, preferencialmente, a municípios que ainda possuem pessoas em abrigos e/ou aluguel social. As próximas entregas devem ser realizadas em Arroio do Meio (40), Rio Pardo (39), São Jerônimo (18) e Triunfo (48). São Leopoldo, que receberá 60 casas, está na fase de preparação do terreno. O município de Encantado está viabilizando um novo local para receber mais 50, totalizando 80. A cidade de Eldorado do Sul, na Região Metropolitana, será contemplada, mas o Estado aguarda a definição do terreno que irá receber os módulos. A Sehab oferece orientação às prefeituras tanto na definição quanto no preparo dos terrenos, inclusive com acompanhamento técnico semanal.

A ação faz parte do Plano Rio Grande, programa de reconstrução, adaptação e resiliência climática do Estado que visa planejar, coordenar e executar ações para enfrentar as consequências sociais, econômicas e ambientais da enchente histórica. A medida integra também o Plano Estadual de Habitação de Interesse Social