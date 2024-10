Venâncio Aires terá desfile do bicentenário alemão

O ano de 2024 marca o bicentenário da imigração alemã no Brasil, e desde o mês de abril, Venâncio Aires realizou uma série de atividades comemorativas relacionadas à temática. A culminância da programação será no dia 10 novembro, quando acontece o desfile temático da cultura germânica pela rua Osvaldo Aranha. O evento contará com bandas, carros alegóricos e a participação de grupos folclóricos de danças alemãs. Após o desfile, será realizado almoço no Pavilhão São Sebastião Mártir.

Além de ser o ponto alto da programação, o evento marcará o encerramento das celebrações em Venâncio. O desfile inicia às 9h30, percorrendo a rua principal, entre os trechos da rua Conde D'Eu e Jacob Becker. De acordo com o secretário municipal de Cultura e Esportes, Sandro Kroth, participam do desfile a Paróquia Católica São Sebastião Mártir e a Paróquia Evangélica de Confissão Luterana, Núcleo de Cultura de Venâncio Aires, grupos folclóricos de danças alemães. Entidades e associações do município também vão para o desfile uma demonstrar a cultura e o trabalho realizado em suas comunidades ao longo do ano.

"Temos comunidades que tem uma tradição consolidada para realizar e participar dos desfiles, como Centro Linha Brasil, Marechal Floriano, Linha Isabel, Vale do Sampaio e Vila Santa Emília, sede do 4º distrito. Este é um momento importante para também reforçar nossa própria história e identidade, em uma rica e viva reflexão", destaca o secretário.

A programação alusiva aos 200 anos da colonização alemã iniciou em 13 de abril, com exposição no Museu de Venâncio Aires e 6º Festival de Danças Alemãs do Grupo Frey Und Froh, na sede da Comunidade São Francisco Xavier. No dia 6 de julho, ocorreu o baile de escolha da Garota Teuto-Brasileira e entre os dias 26 e 28 de julho, houve a 45ª Festa Municipal do Colono, em Vila Teresinha. No dia 15 de setembro, ocorreu o Festival do Grüner Jäger Volkstanzgruppe, de Linha Marechal Floriano. E no dia 17 de novembro, acontece o evento em comemoração aos 40 anos do Die Schwalben, em Linha 17 de Junho.