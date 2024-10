Aeroporto de Caxias do Sul tem obras de melhorias finalizadas

A prefeitura de Caxias do Sul finalizou os trabalhos de impermeabilização de parte da estrutura do terminal de passageiros do Aeroporto Hugo Cantergiani. Os trabalhos de substituição das telhas haviam iniciado há cerca de um mês e estavam sendo realizados pela empresa Loch Construções e Funilaria. Com isso, o terminal não deve voltar a ter problemas com infiltrações em dias de chuva forte como acontecia até então. Nos últimos meses parte do forro de gesso do deck de observações do pátio havia desmoronado devido às infiltrações recorrentes.

Dentre as ações realizadas, encontram-se a substituição de 630 metros quadrados de telhas danificadas por equipamentos novos. A empresa também substituiu as algerosas, que são conhecidas como as calhas utilizadas para o escoamento da água da chuva, impedindo a infiltração direta pelas paredes. Outros serviços realizados englobaram a substituição dos elementos de vedação danificados, como as capas metálicas, calhas corroídas e parafusos enferrujados. O telhado do terminal também recebeu camada de pintura específica com tinta emborrachada para evitar infiltrações.

Conforme o gestor do Aeroporto Hugo Cantergiani, Cleberson Babetzki, as melhorias promovidas o visam ao benefício de clientes e funcionários das companhias aéreas que trabalham no prédio. "Essa foi a primeira etapa da modernização do aeroporto e isso vai demonstrar às companhias aéreas que estamos fazendo o dever de casa e buscando todas as melhorias necessárias para atender da melhor forma aos passageiros em nossa cidade. Temos ainda a previsão de reformas na pista principal de pousos e decolagens e da ampliação do terminal de passageiros".

Atualmente, o Aeroporto Hugo Cantergiani recebe uma média de oito voos diários com destino aos aeroportos de Campinas e de São Paulo. Também está habilitado para receber voos de um avião cargueiro do Mercado Livre e de voos estrangeiros fretados. O terminal disponibiliza aos clientes os balcões das companhias aéreas Azul, Gol, Latam e Voepass.