Taquara Summit inicia dia 25 e ainda tem ingressos à venda

A segunda edição do Taquara Summit segue com a venda de ingressos em aberto. O evento de inovação e empreendedorismo do Vale do Paranhana irá ocorrer no dia 25 de outubro, das 8h às 18h, no Centro de Eventos das Faculdades Integradas de Taquara (Faccat).

Os interessados em participar podem realizar suas inscrições de forma fácil e prática. No lote 1, os ingressos têm o custo de R$ 40,00. Para adquirir seu ingresso, basta acessar o site do Sympla. As inscrições seguem até o dia 24 de outubro.

O Taquara Summit busca conectar empresas, poder público, estudantes e sociedade civil, despertando para temas atuais, qualificando os negócios e fortalecendo o ecossistema do Vale do Paranhana.

O Centro de Eventos da Faccat novamente será palco de palestras, debates, apresentação de cases e encontro de ecossistemas. Palestras inspiradoras com especialistas renomados compartilharão insights valiosos sobre inovação, criatividade, empreendedorismo, liderança e ESG. Painéis de discussão com debates enriquecedores sobre temas atuais e tendências emergentes e a conexão com profissionais e empresas que estão conectadas com o futuro são alguns dos ingredientes dessa troca de ideias.