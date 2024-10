Santa Maria e Alegrete participam de debate sobre inovação

As regiões Central e Fronteira Oeste e Campanha receberam, na semana passada, o Rotas da Inovação, projeto promovido pela Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia. Os encontros tiveram como objetivo reunir representantes da quádrupla hélice, incluindo empreendedores, acadêmicos, gestores públicos e integrantes da sociedade civil.

Em Santa Maria, a programação foi realizada na Universidade Franciscana (UFN), incluindo painéis e debates sobre o papel da inovação no desenvolvimento regional. A equipe da secretaria participou do Diálogos pela Inovação, evento organizado pela UFN sobre o programa Professor do Amanhã, que contou com depoimentos de alunos contemplados, de professores e de gestores da universidade.

Depois, a comitiva se deslocou para Alegrete, onde continuaram as discussões sobre inovação e desenvolvimento sustentável. Na Cooperativa Agroindustrial do Alegrete (Caal), os participantes debateram estratégias para fortalecer a colaboração entre diferentes setores e aumentar a competitividade regional.

Durante o encontro, a titular dapasta , Simone Stülp, destacou a importância do evento e da construção coletiva. "Estamos aqui para ouvir e dialogar. A inovação é um caminho essencial para o crescimento, e precisamos construir juntos as políticas que irão impulsionar nossas regiões", afirmou.

Nos dois dias de evento, foram entregues certificados de reconhecimento aos destaques dos ecossistemas. O Rotas da Inovação é parte do planejamento estratégico para integrar iniciativas de inovação no Estado, buscando resultados que beneficiem a população e a economia local. A Rede Gaúcha de Ambientes de Inovação, o Sebrae, a Rede RS Startup, a Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS), o Banrisul e o BRDE foram alguns dos parceiros presentes.