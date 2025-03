Incubadora da UFSM promove seleção para receber empresas

A Pulsar Incubadora Tecnológica da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) publicou o edital para a seleção de empresas de base tecnológica para o programa de incubação, nas modalidades de incubação externa e coletiva. As inscrições para a primeira rodada estarão abertas até o dia 20 de abril.

O processo de incubação tem como objetivo fortalecer e preparar as empresas por meio do monitoramento da evolução do negócio, além de possibilitar a interação com ecossistemas de inovação que contribuem para o desenvolvimento da empresa. O programa contempla a fase em que o empreendimento deixa de ser ideia e passa a ser uma empresa. Durante o andamento, os empreendedores utilizam a infraestrutura, os serviços de apoio científico e tecnológico e o suporte operacional oferecido pela Pulsar.

Nesta edição, o edital oferece vagas para duas modalidades de incubação de empresas: externa e coletiva. Na incubação externa, a empresa, que possui sede própria, tem acesso à infraestrutura de uso comum da incubadora e usufrui dos serviços de monitoramento e planejamento, nos eixos de gestão, capital, tecnológico, mercado e perfil empreendedor. A incubação em ambiente coletivo (coworking) é destinada para empreendimentos ou microempreendedores individuais desenvolverem projetos de base tecnológica no espaço compartilhado da incubadora, com acesso às estruturas de uso e serviços, como salas de conferências, copa, sala de reunião, treinamentos, cursos e eventos.

As propostas para incubação devem ser apresentadas por pessoas físicas ou jurídicas, que possuam a capacidade técnica necessária ao desenvolvimento de um produto ou serviço inovador sob o ponto de vista tecnológico. Não é necessário que a empresa esteja formalmente constituída quando da apresentação da proposta.

As inscrições estarão abertas no período de 20 de março a 20 de abril (1ª rodada) e de 10 de dezembro de 2025 a 10 de janeiro de 2026 (2ª rodada). Será cobrada uma taxa de inscrição, por projeto inscrito, no valor de R$180,00.