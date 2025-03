Representantes da Serra Gaúcha avaliam missão em solo asiático

Em missão à cidade de Taipei, em Taiwan, iniciada em 15 de março, uma comitiva da Serra Gaúcha participou da feira Smart City Summit & Expo (SCSE), um dos maiores eventos globais dedicados a cidades inteligentes e inovação, e teve como objetivo compartilhar conhecimentos, além de explorar inovações e soluções tecnológicas. Participaram da missão as prefeituras de Caxias do Sul e Flores da Cunha, além do presidente do MobiCaxias (Mobilização por Caxias do Sul) Rodrigo Postiglione.

A missão foi finalizada na sexta-feira (21), e o presidente da Mobi Caxias explicou que o convite partiu do governo taiwanês, com passagens aéreas, hospedagem e alimentação custeadas pelo país aos prefeitos e vice-prefeitos. Dessa forma, os gestores municipais puderam conhecer tecnologias alternativas e sustentáveis para o desenvolvimento urbano.

Durante a viagem foram observadas inovações tecnológicas que podem ser aplicadas na região serrana, como a Inteligência Artificial na infraestrutura urbana. "É importante trazer para a nossa região (a tecnologia), mesmo sabendo que temos uma diferença cultural muito grande entre Taiwan e o Brasil. A gente vê um trânsito que flui, porque existe o controle de sinalização da inteligência artificial, e isso faz com que não tenha engarrafamentos dentro da cidade", conta Postiglione.

Ele pontua que no sistema tecnológico em Taipei há integração com a segurança pública, como policiais e bombeiros, e nos serviços de emergência, como as ambulâncias. "Quando o sistema detecta uma viatura, ele automaticamente calcula qual é a rota que vai ser feito o atendimento, porque isso tudo é colocado no mapa antes de sair e as sinaleiras vão se abrindo conforme essa viatura está passando". Ele complementa explicando que as mesmas câmeras que monitoram o trânsito, fazem parte do sistema público de segurança.

Para Rodrigo, esse sistema propicia o aumento das vendas comerciais. "É uma população que se desloca dentro da cidade 24 horas por dia, andando tranquilamente com a família, porque não tem assalto. E as lojas estão sempre cheias, os shoppings sempre movimentados. Quando há esse tipo de inteligência, automaticamente gera negócio dentro da tua cidade", observa.

Durante a feira, a comitiva recebeu uma proposta de uma empresa local, a partir da identificação e apresentação dos principais obstáculos da Serra Gaúcha, a fim de estimar os custos das inovações. "Daremos andamento identificando quais são os locais, fazer uma especificação técnica do tipo de sinaleira que temos. O nosso ambiente de negócio automaticamente muda, porque para haver uma sinaleira dessas, precisa ter o 5G. Aqui já está sendo feito o processo de implantação, mas nós precisamos aumentar muito essa rede", explica.

Além disso, com a meta de descarbonização, desde 2011 Taiwan executa a eletrificação do transporte público, e a previsão é que até 2030 todos os transportes sejam elétricos. Assim como a cidade asiática, Caxias do Sul também está implementando linhas de transportes públicos elétricos.