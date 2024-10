Erechim Rally Brasil terá entrada solidária para os eventos

A edição deste ano do Erechim Rally Brasil será, novamente, solidária. Para o acesso ao Parque da Accie, onde haverá eventos como o Super Prime Noturno, na sexta-feira (18), e o Super Prime Diurno, no sábado (19), o acesso ao público se dará através da doação de um quilo de alimento não perecível, e dentro do prazo de validade.O programa Mesa Brasil, do Sesc Erechim, faz parte do projeto há alguns anos Neste período, mais de 106 mil quilos de alimentos foram arrecadados, doações que ajudaram muitas instituições assistenciais no município e na região. Tarline Feihrmann Sliwinski, nutricionista do Mesa Brasil do Sesc Erechim, explica que o programa atende, atualmente, 43 instituições em Erechim e mais nove município da região.O evento abre sua programação na quarta (16), com a chegada das equipes e montagem dos boxes de apoio junto ao Parque de Assistência, que estará instalado no Parque da Accie, às margens da BR-153. No dia seguinte iniciam os reconhecimentos dos trechos especiais pelos competidores. Também acontecerá a famosa Largada Promocional, a apresentação das equipes e competidores ao público, na Praça da Bandeira, centro da cidade, a partir das 19h.Na sexta (18) pela manhã, 8h inicia o prólogo do Brasileiro de Rally Raid. Na sequência, treino final (shakedown) para as equipes do rally de velocidade.Ainda na sexta, tem largada da prova de Raid, a partir das 13h e o super-prime noturno, na pista do Parque da Accie, a partir da 18h. O rally seguirá com corrida no sábado e domingo, dias 19 e 20. O mapa para o público pode ser encontrado nas redes sociais do Erechim Rally Brasil.