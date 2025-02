Pelotas vai receber Meia Maratona da Brigada Militar

Com realização da Prefeitura de Pelotas, do Sesc/RS e do 5º Batalhão de Polícia de Choque, a cidade receberá a primeira edição da Meia Maratona do Choque. A prova acontecerá no dia 6 de abril, com largada do Mercado Público Municipal de Pelotas a partir das 7h, nas categorias Infantil (1km e 2km) e adulto (5km, 10km e 21km).

LEIA MAIS: Pelotas terá novo mutirão contra a dengue esta semana

Os interessados em garantir sua participação com descontos devem se inscrever pelo site do Sesc ou em qualquer Unidade do Sesc/RS, com valores a partir de R$ 80. Na categoria infantil o valor com camiseta e kit completo será R$ 40. As inscrições para a prova podem ser realizadas até o dia 2 de abril ou quando foi atingida a marca de 600 atletas inscritos.

Haverá premiação com troféus para os primeiros colocados e medalhas para os participantes. Também serão concedidos troféus para a maior equipe. "A Meia Maratona é mais um evento importante ao calendário esportivo do município, promovendo saúde, a prática de atividades físicas e da corrida de rua para toda a comunidade e à visitantes", ressalta o diretor do Sesc Pelotas, Luis Fernando Parada, ao falar sobre o evento.