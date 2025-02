Pelotas terá novo mutirão contra a dengue esta semana

A prefeitura de Pelotas anunciou mais um mutirão contra a dengue. A quarta frente de trabalho voltada para a eliminação de focos do Aedes aegypti em três semanas será realizada nesta quinta e sexta-feira (dias 6 e 7). A iniciativa, que faz parte da campanha "Deu pra ti - Aqui a dengue não vai se criar", terá início na Guabiroba, onde as equipes começaram a atuar na semana passada. Dali, se estenderá em direção à vila Farroupilha, também no bairro Fragata - região que lidera a incidência de focos do mosquito transmissor da doença.

Em princípio, serão contemplados 6.876 imóveis, em 116 quarteirões. Além de maquinário para limpeza e do efetivo da prefeitura e da empresa prestadora de serviços, devem participar por volta de 40 agentes de endemias. O grupo é responsável por atuar junto à comunidade da área, prestando orientações a respeito de como evitar focos do mosquito e na distribuição de material informativo.

O mutirão visa impedir a explosão de casos da doença que o município registrou em março do ano passado, quando contabilizou quase 200 notificações. Neste ano, desde o dia 16 de janeiro, a prefeitura, já realizou três mutirões de combate à dengue. O primeiro na região da Gotuzzo, o segundo no bairro Simões Lopes e o terceiro na Cohab Fragata e parte da Guabiroba. Já foram detectados 91 focos do mosquito em Pelotas este ano.