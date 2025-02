Neste sábado (22), Ivoti terá mais um edição da Caminhada de Verão. O evento é uma oportunidade para quem deseja praticar atividade física, aproveitar a natureza e se divertir com amigos e familiares. O percurso terá 11 km e contará com suporte ao longo do trajeto. A concentração será no Camping Behne a partir das 8h, com saída prevista para 8h30. Durante a caminhada, os participantes terão carro de apoio, pontos de hidratação e cobertura de fotos. No final do percurso, frutas serão distribuídas aos participantes. Para participar, basta doar 1 kg de alimento não perecível no dia da caminhada, que será destinado a ações sociais. Na volta, o almoço pode ser feito no Camping Behne, com reserva. A Caminhada de Verão 2025 é uma excelente chance para cuidar da saúde e aproveitar um momento agradável ao ar livre.