Meia Maratona de Erechim ocorre no fim de março

A Meia Maratona de Erechim está prestes a acontecer e promete marcar a história do esporte na região. O evento, que ocorrerá no dia 30 de março reunirá atletas de diferentes idades e níveis de preparo para desafiar seus limites em percursos de 21km, 10km e 5km, pelas ruas da cidade.

Com largada prevista para as 7h, no Estádio Colosso da Lagoa, os corredores passarão por um percurso repleto de desafios, atravessando importantes avenidas e ruas da cidade, como a avenida Sete de Setembro, Maurício Cardoso, Saule Pagnocelli, Evaristo de Castro, Bento Gonçalves e Polônia, além de entrar na Dom João Hofmann antes de retornar ao ponto de partida.

A primeira edição da Meia Maratona de Erechim já conta com a inscrição de mais de 600 atletas. Segundo o secretário de Cultura, Esporte e Economia Criativa, Wallace Soares, o evento é uma das grandes novidades deste ano do departamento de esportes. "Nós, enquanto secretaria estamos trabalhando para receber atletas de diversas cidades da região e que movimentará nosso município. Com certeza, Erechim é a capital não somente da amizade, mas a capital do esporte e da cultura'', enfatizou o secretário.

As inscrições para a Meia Maratona seguem abertas até o preenchimento das 800 vagas disponíveis. Os interessados podem realizar a inscrição através da internet Além disso, todos os participantes receberão um kit exclusivo com camiseta personalizada, sacochila e medalha de finisher, além de um item especial para quem optar pela distância de 21km.