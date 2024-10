Badesul vai repassar valores à Parobé até meados de 2025

O município de Parobé vai receber aporte de mais de R$ 18 milhões do Badesul para investir em melhorias na infraestrutura urbana. O financiamento, concedido pela agência de fomento está sendo aplicado em obras de pavimentação e na revitalização e construção de áreas de esporte e lazer. O contrato de financiamento foi assinado em setembro de 2023, e os recursos serão liberados até metade de 2025.

Do valor total, R$ 7 milhões estão sendo aplicados na pavimentação de 25 ruas com bloco de concreto. Atualmente, mais de 50% dos serviços previstos estão concluídos. As atividades ainda ocorrem nas seguintes vias: Etelvina Nunes, São Manoel, São Pedro de Alexandria, Pedro Martins, Luiz Tito Martins, João Batista Andriolli, Bahia, Abílio Sperb, Pedro Ferreira, da Bandeira, Bento Gonçalves, Campos Sales, Rio Verde, Gerônimo Coelho, Travessia Incomar, Aline Dienstmann, Oscar Coveiro, Fernando de Noronha, Santo André, Ipê, Poti, Araça, Jari, Atenas e dos Trilhos.

Para a revitalização de espaços comunitários, estão sendo destinados R$ 6 milhões. Já foram concluídas as intervenções no Espaço de Lazer e Recreação Vila Feliz, no Centro de Informações e Comercialização de Produtos e na Praça 1º de Maio.

As obras no Espaço de Lazer e Recreação Laranjeiras também estão em fase avançada, com mais de 80% dos serviços elaborados, restando apenas a finalização dos passeios, da quadra e dos sanitários. Paralelamente, o Espaço de Lazer e Recreação Jardim 3L está com cerca de 30% das obras executadas, incluindo as estruturas de sanitários, vestiários e salão.

Mais R$ 3 milhões estão previstos para melhorias na Vila Olímpica de Parobé. As obras, que estavam em fase inicial, foram interrompidas pela empresa responsável, e um novo processo de licitação será necessário para retomá-las.

Por fim, a prefeitura de Parobé ainda conta com R$ 2 milhões para investimentos em infraestrutura urbana, que estão sendo programados pelo município.

"Por meio do programa Badesul Cidades, estamos viabilizando iniciativas que reforçam o compromisso da instituição com o desenvolvimento de Parobé e devem impactar positivamente a qualidade de vida dos moradores", afirma o presidente do Badesul, Claudio Gastal.