Daer promete avançar nas obras da ERS-373, na Serra Gaúcha

Participantes de audiência pública, promovida pela Comissão de Assuntos Municipais na manhã desta terça-feira (1º), cobraram celeridade do governo do Estado na conclusão das obras da ERS-373, que liga Santa Maria do Herval a Gramado. O encontro, proposto pelo presidente do colegiado, deputado Joel Wilhelm, teve a participação de lideranças políticas dos dois municípios e de representantes do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), responsável pelas intervenções na rodovia.

Antes do debate, Wilhelm exibiu um vídeo com os principais problemas da estrada: falta de sinalização, trechos sem asfalto e sem conservação e rachaduras na pista. "A importância da rodovia para a região é indiscutível. Trata-se de uma via alternativa que representa um novo horizonte para o turismo na Serra e para a economia local", pontuou o parlamentar.

Representando o Daer, o engenheiro Rodrigo Rodrigues explicou que a obra na ERS-373 foi dividida em três segmentos (2,5 quilômetros no trecho de Gramado, 10 quilômetros que não estavam pavimentados entre Gramado e Santa Maria do Herval e 4,5 quilômetros em Santa Maria do Herval), que requerem intervenções diferentes. Ele disse ainda que alguns aspectos do projeto inicial tiveram que ser readequados e que a execução em alguns pontos da estrada é dificultada por ser área de encosta e abrigar muitas propriedades.

Rodrigo afirmou que o trecho em Santa Maria do Herval deverá ser retomado em maio, e a expectativa é que seja concluído até o final do ano, desde que seja assegurado fluxo financeiro. Já o trecho de Gramado deverá ser finalizado também em maio. E o acesso à Estrada da Pedreira deverá ser contratado com a Caixa Econômica Federal, assim que as desapropriações necessárias forem realizadas. A previsão é que o edital seja lançado até o final de outubro.