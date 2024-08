Santa Maria do Herval quer atrair turistas que vão à Gramado

que vai criar uma nova rota de ligação entre o Vale do Sinos e Gramado planeja elevar para 40% a mais o fluxo de turistas, em especial nos fins de semana. O asfaltamento do trecho da rodovia entre o município e Gramado será concluído até dezembro deste ano. A pavimentação da ERS-373,, na Serra, nutre a esperança de uma pequena cidade gaúcha para alavancar o turismo. Santa Maria do Herval, em especial nos fins de semana. O asfaltamento do trecho da rodovia entre o município e Gramado será concluído até dezembro deste ano.

Por causa disso, o setor hoteleiro expande no município. Novas iniciativas estão no radar do setor público e privado, a fim de atrair os viajantes que irão utilizar essa rodovia no futuro, segundo a prefeita, Mara Stoffel. "Para 2025 com a rodovia pronta estimamos até 40% de visitantes, principalmente no final de semana", planeja a prefeita. Ela aborda que, entre os atrativos da cidade, que tem pouco mais de 6,3 mil habitantes, está a Feira do Produtor que conta com frutas e verduras. Junto a isso, a feira conta com atrações musicais, uma praça de alimentação e brinquedos para as crianças. O evento que ocorre todo sábado de manhã tem os produtos todos feitos pelos moradores, e fica a 50 metros do trajeto da rodovia estadual.

Outro empreendimento da iniciativa privada será a abertura de uma casa de vinhos voltada à degustação de rótulos. Ainda em fase de construção, o projeto não tem uma data de lançamento oficial para operar. "Estamos trabalhando para alavancar o turismo para que a cidade não seja só um local de passagem para Gramado. Pretendemos ter um parque de visitação, com mirante para a vista da cascata. E, também, empreendimentos privados que irão surgir para receber esse viajante", complementa a chefe do Executivo.

Antes do inicio das obras, em 2022, Santa Maria do Herval possuía apenas uma opção de hospedagem, instalada em 2019. Atualmente conta com 15 opções para acolhimento dos turistas, com aproximadamente 70 leitos, distribuídos em pousadas e cabanas, de acordo com o secretário de Turismo, Cultura, Industria e Comercio, Marcos Cesar Stoffel.

"Por causa da pavimentação da ERS-373 já se observa o crescimento na criação de pousadas no município, todas voltadas ao contato com a natureza, como o turismo rural", afirma o secretário. Há a expectativa, também, do surgimento de novas opções gastronômicas em decorrência do aumento de circulação pela rodovia.

Com o aumento do fluxo de carros e visitantes, a prefeitura de Santa Maria do Herval pretende, também, investir em segurança. Nos próximos dias, será lançada a licitação para a instalação de um sistema de videomonitoramento, a fim aumentar a segurança dos moradores e turistas na rodovia.

O custo para a instalação do sistema deve chegar a R$ 580 mil. A estimativa é de que as câmeras estarão instaladas até dezembro - mesmo período da conclusão total do trecho. A prefeitura também atua para ao Estado mobilizar mais efetivos da Brigada Militar no município.