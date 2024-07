Nova rota à Região das Hortênsias reduzirá distância de Porto Alegre em 23km

A nova rota à Região das Hortênsias está praticamente concluída, faltando apenas duas etapas: um segmento de estrada de chão e a renovação da pavimentação asfáltica do trecho da rodovia ERS-373 entre Santa Maria do Herval e Gramado. A obra é esperada há mais de 20 anos.

O diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) – autarquia vinculada à Secretaria de Logística e Transportes do Estado –, Luciano Faustino da Silva, informa que a ERS-373 encurtará a distância entre a Região Metropolitana de Porto Alegre a Gramado, na Serra gaúcha, em 23 quilômetros na comparação com os outros traçados existentes.

A obra também irá impulsionar significativamente o turismo no Rio Grande do Sul. O diretor-geral do Daer explica que mais de R$ 31 milhões do governo do Estado foram investidos até o momento nos trabalhos. “Trata-se de uma obra muito importante e emblemática. Hoje, há dois caminhos para chegar a Gramado. Uma das possibilidades é indo pela estrada ERS-020 até Taquara e de Taquara até Gramado. A outra é indo pela BR-116 até Novo Hamburgo e de Novo Hamburgo até Taquara e de Taquara, então, até Gramado pela ERS-115”, explica.

O diretor-geral diz que o novo caminho indo até Novo Hamburgo e depois trafegando pela BR-116 e pegando a ERS-373 até Morro Reuter e de Morro Reuter até Santa Maria do Herval e de Santa Maria do Herval a Gramado era uma obra muito esperada por todos, justamente por reduzir a distância até Porto Alegre.

“Inicialmente, acionamos a Construtora Pelotense para que ela fizesse a conclusão dos 10 quilômetros do trecho de chão da ERS-373, na parte não pavimentada na localidade de Serra Grande, em Gramado. Eles estão trabalhando no local e, no momento, faltam cerca de 300 metros para finalizar”, explica.

Na sequência, também há obras de recuperação de um segmento de sete quilômetros da ERS-373 já pavimentado, mas que necessitam passar por reparos, ou seja, de uma requalificação. “No lado de Santa Maria do Herval tem alguns quilômetros pavimentados, mas que precisam ser requalificados pela Construtora Pelotense”, cita.

ERS 373, entre Gramado e Porto Alegre, chamada de Rota das Hortênsias Daer/Divulgação/JC

Silva explica que a Construtora Pelotense foi licitada no início dos anos 2010, porém, pelas trocas de governo, a obra não teve continuidade e na gestão do governador Eduardo Leite houve o resgate deste contrato. “Então, na época foi feita uma licitação pelo Daer, e a Construtora Pelotense venceu. No governo Eduardo Leite, foi resgatado esse contrato. Deste modo, foi feito um reequilíbrio, colocado recurso e então houve a retomada”, detalha.

Ele lembra que os trabalhos foram retomados após o anúncio feito pelo governador Eduardo Leite em 2021, com o lançamento do Plano de obras Avançar, incluindo a rodovia ERS-373. “Em 2022, começou a ganhar corpo e em 2023 os trabalhos continuaram e agora estamos próximos da conclusão, então estamos há dois anos e meio com essa obra”, diz.

Detalhe da obra ERS-373 para finalizar

O diretor-geral diz que a obra é composta por duas partes. A primeira etapa é a conclusão de 10 quilômetros de estrada de chão, sendo que desse trecho faltam apenas 300 metros dos trabalhos executados pela Construtora Pelotense. A segunda parte trata-se da requalificação asfáltica de dois segmentos da ERS-373, ou seja, nova pavimentação. Silva explica que a rodovia vai também fazer uma conexão rápida entre Gramado e Santa Maria do Herval e que já verifica novas construções de empreendimentos na região em decorrência da obra.

“Há relatos de vendedores que estão esperando a conclusão desse trecho de olho no potencial turístico em Gramado”, cita. O diretor-geral do Daer também destaca que a obra vai facilitar o trânsito de turistas na região e ela vem em um momento muito importante para o Rio Grande do Sul, que passou, em maio deste ano, pela maior catástrofe climática de sua história.

Prefeito de Gramado destaca acordo feito com o governo do Estado

Após as chuvas de maio, o trecho antigo da ERS-373 que já tem pavimentação foi bastante danificado. O prefeito Nestor Tissot, em conversa com o governador Eduardo Leite, acordou que o município iria arcar com a obra de contenção da RS-235, na altura do Parque Knorr onde houve deslizamento de terra e, em troca, o governo estadual faria o recapeamento de trecho da ERS-373, no Belvedere. O recapeamento foi realizado e a obra no Knorr está em andamento.

Vereadores de Gramado destacam a importância da obra

O vereador Cícero Altreiter (MDB), presidente da Câmara de Vereadores de Gramado, também comemora o andamento das obras da rodovia ERS-373. "Já está sendo muito importante essa nova via de acesso à nossa região. A estrada é uma alternativa mais próxima para os moradores do Vale do Sinos que desejam visitar a Região das Hortênsias; ela também dissipa o fluxo de veículos com outras rotas de acesso. Considero também importante devido ao novo cenário que se cria, não apenas na paisagem, mas o econômico. Ou seja, novas possibilidades de empreendimentos ao longo do trecho vão sendo desenvolvidos."

O vereador Professor Daniel (PSDB), vice-presidente da Câmara de Gramado, também destaca a importância da obra para o município vizinho. “Essa é uma obra extremamente importante para Gramado, para Santa Maria do Herval, mas também para toda a Região das Hortênsias. É uma obra que aproxima ainda mais o Vale do Sinos e a grande Porto Alegre de Gramado”, cita.

O vereador projeta que a rodovia trará um fluxo maior de carros e há uma preocupação em relação à segurança dos moradores da região. “É necessário instrumentos que garantam a segurança dos moradores. A gente está muito feliz e muito grato pelo empenho do governo do Estado, e todas as partes envolvidas na consecução desta obra. É uma obra de mobilidade, de infraestrutura e que trará desenvolvimento para toda a nossa região”, acrescenta.



Secretário de Turismo de Gramado fala das possibilidades da ERS-373



O secretário de Turismo de Gramado, Ricardo Reginato Bertolucci, destaca a importância da ERS-373 para a região, principalmente, porque ela vai representar mais uma via eficiente de acesso, lembrando que, durante a catástrofe climática ocorrida no Estado, o município teve interditadas por queda de barreira e também pela força das águas, as rodovias ERS-115 e ERS-235, entre Nova Petrópolis e Gramado. Naquela oportunidade, também houve problemas na ERS-020, entre São Francisco de Paula e Taquara e na ERS-235, entre Canela e Gramado. Além de problemas na BR-116 em Nova Petrópolis e de São Leopoldo

O secretário comemora a obra na rota via Santa Maria do Herval, o que segundo ele irá qualificar ainda mais o turismo na região, com benefício para todo o comércio local. “Quanto mais conectividade nós tivermos com os destinos turísticos, melhor. Sejam eles por via aérea, seja via rodoviária. A ERS-373 representa um caminho mais curto entre Porto Alegre e Gramado, além de ser uma rota muito bonita, passando por dentro do interior do nosso município e conectando ao município de Santa Maria do Herval, a Serra Grande, uma região tradicional de colonização alemã", justifica.

Em relação ao turismo, o secretário explica que o município de Gramado tem reagido bastante, com uma ocupação hoteleira de 70%, no último final de semana, lembrando que todo o Rio Grande do Sul vem se recuperando após o problema climático que passou, demonstrando que o setor vem trabalhando muito. Ele diz que o setor empresarial da região está muito otimista com as novas potencialidades a partir da liberação da ERS-373.

Prefeita de Santa Maria do Herval



A prefeita de Santa Maria do Herval, Mara Stoffel (PDT), diz que a rodovia ERS-373 será muito importante para o município que tem a sua principal base econômica ligada à agricultura. Pretende, a partir de agora, também alavancar o turismo interno, principalmente, com pessoas que visitam Gramado e a região serrana. “Percebemos que está havendo um fluxo maior de pessoas no município, principalmente, porque a obra já se encontra em sua fase final de conclusão, restando apenas 95% para o seu término. Isto está influenciando muito a parte turística”, destaca.



Maria Stoffel salienta que a ERS-373 começou a influenciar na vida do município desde o seu início e agora está impulsionando mais significativamente a economia local. “Santa Maria do Herval ficou esperando há 20 anos por esta obra e irá qualificar ainda mais o acesso ao município e beneficiar os seus 6,5 mil habitantes. Estamos vendo uma crescente procura por imóveis e por novos investimentos”, acrescenta.