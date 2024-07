Gramado aprova obrigatoriedade de guias turísticos em excursões

A partir do dia 26 de agosto entrará em vigor uma lei que determina a obrigatoriedade da presença de guia de turismo regional, ou seja, com formação no Rio Grande do Sul, em excursões de turismo que se originem no município de Gramado, ou que a esse se destinem. A legislação tem por objetivo garantir que esses profissionais acompanhem os ônibus de passeio que chegam à cidade da Serra gaúcha.

A lei, aprovada por unanimidade pela Câmara de Vereadores em maio desse ano, considera excursão de turismo todo deslocamento de grupo com mais de 15 pessoas, organizado com intermediação de empresa de turismo registrada e credenciada nos órgãos competentes.

Considera-se guia de turismo profissional aquele que é devidamente credenciado junto aos órgãos competentes e possui formação para prestar informações relevantes sobre os destinos, gerir situações diversas, abrangendo emergências de saúde e orientação sobre comportamentos adequados em áreas de preservação. De acordo com a prefeitura, o objetivo do projeto não é regulamentar o exercício da atividade e as condições de trabalho do guia de turismo, mas somente garantir a eficiência e segurança do turismo no seu território.

Para qualificar a implementação da lei, a Secretaria de Turismo de Gramado dará início a uma campanha de comunicação chamada "Gramado com guia", trazendo conteúdo explicativo sobre a temática. Outra ação que deve ser conduzida pela secretaria é uma capacitação frequente para constante qualificação da mão de obra dos guias atuantes no município.