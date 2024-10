Presidente Lucena e São José do Hortêncio podem ter nova ligação

O prefeito eleito de Presidente Lucena, município do Vale do Sinos, Luiz José Spaniol, esteve reunido com o Executivo de São José do Hortêncio. Com a prefeita, Ester Elisa Dill Koch, ele conversou sobre parcerias que os municípios vizinhos podem fazer, especialmente as que impactam na logística da região.

A construção da nova ponte sobre o Rio Cadeia na divisa entre as duas cidades esteve na pauta. O tema será amplamente conversado na sequência para que efetivamente a nova ligação aconteça, beneficiando o desenvolvimento dos dois municípios e da região. "A construção da nova ponte é uma obra que demanda um volume grande de recursos. Trabalhando em conjunto com Presidente Lucena conseguiremos esse objetivo mais facilmente", salienta a prefeita Ester.

A ideia é que as duas cidades do Vale do Sinos passem a ter essa nova ligação. Um projeto deve ser elaborado no próximo do ano para viabilizar a construção