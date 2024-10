Seminários sobre irrigação serão realizados em três cidades do interior do RS

A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação e a Emater realizam, na próxima semana três seminários de irrigação para apresentação do programa Supera Estiagem, de subvenção de irrigação e reservação de água. Além do programa, os eventos vão contar também com um painel sobre prognósticos climáticos e a apresentação de cases de sucesso em irrigação.

No dia 15, o seminário será no auditório do Centro de Ciências Rurais da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), a partir das 13h30. Os cases de sucesso serão dos municípios de Jaguari, Santiago e Pinhal Grande. Ao final do encontro, está prevista uma visita técnica ao setor de irrigação da UFSM.

O 2º Seminário Regional de Irrigação ocorre em Santo Ângelo no dia 16, a partir das 9h30min, e terá como tema "Manejo de água e solo para produção de alimentos". Ele será realizado no Parque Internacional de Exposições Siegfried Ritter, no Km 55 da RS 344. Na parte da manhã, participam a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura, Emater e Embrapa. No início da tarde, cases de sucesso dos municípios de Santo Ângelo, Caibaté, Tuparendi e Santo Cristo. A Seapi apresentará o projeto Supera Estiagem a partir das 14h50.

Em Frederico Westphalen o seminário será dia 17, a partir das 8h30min, no auditório da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI). O evento contará com a participação de empresas de irrigação e de crédito e, além das palestras sobre o Supera Estiagem e o Prognóstico Climático, terá uma apresentação da Emater sobre aspectos importantes a serem observados na região para implantação da irrigação. Os cases de sucesso são nas áreas de pastagens, milho e soja e videira.