São Francisco de Paula inicia vacinação contra a brucelose

Está aberto o programa de vacinação contra a brucelose em São Francisco de Paula, que tem por objetivo controlar e erradicar a doença em bovinos e bubalinos da pecuária de corte e leite do município, garantindo a saúde dos animais e a segurança alimentar da população. A vacinação de bovinos de três a oito meses de idade é obrigatória, tendo em vista que a brucelose é uma doença transmissível aos humanos através do contato direto ou indireto com animais infectados e também pelos produtos de origem animal, principalmente laticínios, carnes e derivados.

Cada proprietário rural que possua até 15 terneiras terá direito a doses gratuitas da vacina, desde que participe do Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar, ou possua agroindústria familiar registrada nos órgãos de inspeção. Para que as vacinas sejam aplicadas, é necessário que as comunidades do interior escolham um representante, que ficará responsável por apresentar à Secretaria Municipal de Agricultura um roteiro contendo a relação dos proprietários, a localização das propriedades e o número de terneiras a serem vacinadas em cada uma.

Além disso, o representante deverá indicar um médico veterinário credenciado em órgão oficial ou um médico veterinário da prefeitura para aplicar a vacinação, para que seja garantida a imunização correta. Os proprietários que se enquadrarem nos requisitos acima devem encaminhar a solicitação diretamente na Secretaria de Agricultura