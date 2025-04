Área do Horti Serra Gaúcha recebe sistema de irrigação

A área do Horti Serra Gaúcha, em Fazenda Souza, Caxias do Sul, recebeu um moderno sistema de irrigação para permitir o suprimento adequado de água aos cultivos demonstrativos que o terreno vai receber em futuros eventos. O espaço de sete hectares foi oficialmente apresentado durante a sétima edição do evento, retomado após 10 anos, em novo formato.

O investimento foi de R$ 204.1 mil. O sistema tem capacidade para irrigar 48 lotes do terreno do Horti Serra, onde futuramente irão se instalar empresas e entidades. Cada lote já possui uma espera com registro para instalação de rede terciária de irrigação, com 50 milímetros de diâmetro. Além dos lotes já previstos, foram implantadas mais duas esperas para a área posterior do terreno, que será dedicada à fruticultura. Os sete hectares foram repassados ao município pelo governo do estado em 2022.

"A instalação do sistema busca garantir o adequado suprimento de água aos futuros cultivos demonstrativos que serão implementados na área do Horti Serra Gaúcha, tendo em vista que a prática da irrigação é indispensável principalmente às olerícolas (hortaliças), que possuem esta demanda para que apresentem desenvolvimento satisfatório", explica o engenheiro agrônomo Thales Bordignon Milanesi, da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.