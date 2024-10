Primeira cantina colonial é aberta em Caxias do Sul

A família Bertotti, conhecida pelos produtos comercializados na Feira do Agricultor, inaugurou sua cantina colonial, na região da Estrada da Uva, em Forqueta. A Cantina Bertotti passa a ser a primeira cantina colonial de Caxias do Sul, uma vez que se enquadrou na Lei do Vinho Colonial, legislação federal que permite ao produtor rural regularizar sua produção de forma mais simplificada.

A Cantina Bertotti vai produzir vinho tinto e rosado de uva bordô e vinho branco com um corte (mais de uma variedade) de Lorena e Moscato, tudo elaborado na propriedade. A família também comercializa na Feira do Agricultor, às terças-feiras, das 15h às 18h, na Praça das Feiras do bairro São Pelegrino.

A vinícola colonial não precisa da criação formal de uma empresa e de sua inscrição no CNPJ. Este tipo de registro também permite ao agricultor familiar participar de feiras gratuitamente, utilizar os selos Sabor Gaúcho e Sabor Caxias do Sul, e participar em condições especiais de programas de subsídio e financiamentos.