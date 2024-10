OSPA promove concerto esta semana em São Leopoldo

Em comemoração oficial do Bicentenário da Imigração Alemã, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (OSPA) fará uma apresentação na quinta-feira (10), às 19h30, em São Leopoldo, no Santuário Sagrado Coração de Jesus. O evento tem entrada franca e conta com repertório recheado de grandes nomes da tradição germânica, como Bach, Beethoven e Brahms.

O concerto integra a Série Interior dentro da Temporada Artística 2024 da OSPA, que há mais de 70 anos leva música a todos os cantos do Rio Grande do Sul. Com regência do maestro Evandro Matté, o espetáculo conta com a participação do cantor lírico argentino Matías Herrera como solista convidado.

O programa do concerto celebra a herança musical de grandes compositores nascidos na Alemanha, como Ludwig van Beethoven (1770-1827), Johann Sebastian Bach (1685-1750), Johannes Brahms (1833-1897) e Jacques Offenbach (1819 - 1880). O repertório inclui também outros compositores de língua alemã, como os austríacos Franz Von Suppé (1819 - 1895), Johann Strauss II (1825-1899) e Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791).

Como é tradição nos concertos da OSPA no Interior, o programa traz uma peça brasileira: "Batuque", parte da Série Brasileira (1891) do compositor nacionalista cearense Alberto Nepomuceno (1864-1920).