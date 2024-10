Adiada pela enchente, São Leopoldo Fest ganha nova data

A São Leopoldo Fest 2024 acontecerá de 1º a 10 de novembro, no Ginásio Municipal Celso Morbach e Largo Rui Porto. O tema deste ano é "Bicentenário: Superamos desafios rumo ao futuro". A Prefeitura de São Leopoldo e a S3 Produtora fizeram o anúncio oficial da data e dos principais shows nacionais, na Sala de Reuniões do Gabinete do Prefeito. A edição especial para comemoração do bicentenário do município e da imigração alemã no Brasil, prevista inicialmente para o mês de julho, foi adiada em função da enchente que causou grandes impactos em São Leopoldo.

Tropa do Bruxo, Dilsinho, Rainha Musical e Armandinho estão entre os nomes confirmados na programação. O evento é promovido pela Prefeitura de São Leopoldo, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura e Relações Internacionais (Secult), com realização da S3 Produtora O prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, destacou a importância da São Leopoldo Fest para o reencontro das comunidades após a enchente.

Para o prefeito, os leopoldenses demostraram este sentimento durante a Feira do Livro e da Semana Farroupilha, eventos que tiveram sucesso de público. "Teremos uma grande festa de reencontro da sociedade, reconstrução da cidade rumo ao futuro, de comemoração cultural e histórica. A vida não é só tristeza. Os momentos são tristes, mas a energia, a força e a coragem se transformam em alegria", afirmou. Vanazzi comentou sobre as ações que vêm sendo feitas na reconstrução da cidade, como a limpeza da drenagem urbana, de infraestrutura e as reformas nas escolas municipais, além dos programas que viabilizarão a construção de casas.

O secretário de Cultura e Relações Internacionais, Marcel Frison, falou sobre o esforço de manter a festa apesar das dificuldades que São Leopoldo vem enfrentando, pois toda a cidade sofreu, de alguma forma, as consequências da enchente. A festa foi reduzida em relação a quantidade de dias previstos inicialmente. Frison destacou que embora esta edição não seja a maior festa como prevista, esta será a mais significativa da nossa história do município.

O sócio proprietário da S3 Produtora, Alessandro Almeida, conhecido como Polaco, contou que a São Leopoldo Fest estava programada para ser a maior de todas as edições, mas precisou ser reorganizada. Ele comentou que foi um desafio definir o rumo da festa. "Estamos superando (a enchente) e a festa veio consagrar todo o trabalho que as pessoas tiveram com a enchente. A São Leopoldo Fest vem para superar e para mostrar a força do nosso povo", declarou.