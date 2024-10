Barco-escola de São Leopoldo deve chegar à cidade até a quarta-feira

O barco-escola Peixe Dourado tem previsão de chegar a São Leopoldo na quarta-feira (9) A Secretaria Municipal do Meio Ambiente estava aguardando a liberação da licença de transporte da embarcação pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), uma vez que o itinerário passa pela ERS-118.

O barco em estilo catamarã será transportado por via terrestre e saiu de Itajaí-SC no domingo (6). Por se tratar de uma grande embarcação, o transporte somente pode ocorrer durante à noite, quando o fluxo de veículos nas rodovias não é tão intenso.

Chegando ao Estado pela ERS-118, a embarcação seguirá pela BR-116 até a avenida Duque de Caxias, já em São Leopoldo, para ser desembarcado no píer construído atrás do casarão da pasta de Meio Ambiente, na Rua da Praia. Ele deve passar por inspeção da Marinha do Brasil antes de ter a autorização para navegar pelo Rio dos Sinos.

Visando promover uma educação socioambiental mais eficiente, o barco levará estudantes e a comunidade da cidade para dentro do Rio dos Sinos. A iniciativa também dará mais eficiência à fiscalização ambiental por parte da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e atrairá turistas para São Leopoldo.

A capacidade da embarcação é de 66 pessoas. Com um investimento de R$ 4,3 milhões, o Peixe Dourado tem sua estrutura em chapas e perfis de alumínio, que totalizam 18,59 metros de comprimento.

A secretária de Meio Ambiente, Jussara Lanfermann, explica a escolha pelo transporte via terrestre do barco. "O transporte por via terrestre foi escolhido devido aos custos menores e também pelas condições não favoráveis de navegação pela costa gaúcha neste período. O deslocamento ocorrerá desde o estaleiro, em Itajaí, até São Leopoldo, sob a supervisão da Polícia Rodoviária Federal (PRF), e no município, pela Guarda Municipal", esclarece.