Novo Hamburgo ingressa em projeto da primeira infância

Depois do aumento de vagas em tempo integral em creches, a cidade de Novo Hamburgo selecionada para compor a rede Urban95, uma ação global da fundação holandesa Bernard van Leer que apoia cidades focadas no desenvolvimento da primeira infância. Dentre as primeiras ações a serem realizadas está a construção de um Plano Municipal da Primeira Infância. Este é um instrumento que direciona a atuação do poder público, da sociedade civil e das famílias para o pleno desenvolvimento das crianças. A lei será construída em conjunto, de modo que todos possam pensar como garantir os direitos dos pequenos.

Para a titular da Secretaria Municipal de Educação (SMED), Simone Schneider, integrar a Urban95 é uma oportunidade de transformar os espaços, de modo que atendam as necessidades das crianças. "É um projeto intersetorial, que conversa com várias áreas, como saúde, meio ambiente, urbanismo e cultura, uma mudança de visão que vai integrar os pequenos à cidade", projeta. Segundo Simone, as escolas são um espaço com grande potencial para ser explorado, em especial, os pátios, onde é possível desenvolver ações integradas à natureza e às artes.

A Rede Brasileira Urban95 tem como objetivo estimular e fortalecer programas e políticas públicas que aliem desenvolvimento urbano sustentável e a primeira infância no Brasil.