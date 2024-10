Feira de sapatos inicia nesta quinta-feira em Novo Hamburgo

Com ofertas e uma agenda repleta de atrações para amantes de moda e cerveja, a Loucura por Sapatos e o Festival de Cervejas Artesanais começam nesta quinta-feira (3), nos pavilhões da Fenac, em Novo Hamburgo. O público poderá conferir cerca de 200 expositores e 500 marcas de calçados, bolsas e acessórios, além de roupas e utensílios domésticos. Nesta edição, que segue até o dia 13 de outubro, o evento acontecerá em novo horário: de segunda a quarta-feira, das 14h às 21h, e de quinta-feira a domingo, das 10h às 21h.

A partir das 14 horas, o público poderá acessar a feira, que apresentará novidades em produtos, expositores e tendências. "Temos expectativa de receber 70 mil visitantes nos 11 dias de evento, pois entendemos que será um momento para o público se aproximar das tendências de primavera e verão e, ainda, ter acesso a promoções exclusivas", aponta a coordenadora da Loucura, Adi Jeckel.

Adi ainda falou sobre a importância da participação da comunidade nesta retomada dos eventos na Fenac após as enchentes de maio, quando os pavilhões serviram como abrigo para os atingidos e ponto de coleta de doações da prefeitura de Novo Hamburgo. "Este evento é mais do que uma feira, é um símbolo de resiliência e recuperação para o nosso município e para todos que enfrentaram desafios juntos", contextualiza

Para destacar a passagem do bicentenário da imigração alemã no Brasil, celebrado no 25 de julho, as feiras ofertarão, no dia 10 de outubro, uma programação temática. Durante a tarde, apresentações de grupos de dança típica alemã e uma apresentação especial de Herta Klein, com intervenções, prometem animar os visitantes. Já às 18h, a diversão fica por conta da Banda 0800, no ritmo de bandinha alemã. Nessa data, o acesso à feira é gratuito.

Em paralelo à Loucura por Sapatos, no primeiro andar dos Pavilhões da Fenac, acontecerá o 18° Festival de Cervejas Artesanais, reunindo cervejarias da região e food trucks com opções gastronômicas. Aberto ao público de segunda a sexta-feira, das 16 às 22 horas, e sábados, domingos e feriados, das 12 às 22 horas, o evento ainda terá música ao vivo no happy hour.

O ingresso custa R$ 6,00 para os visitantes. Já o estacionamento tem o valor de R$ 20,00. Os dias com gratuidade podem ser conferidos nas redes sociais do evento (@loucura.por.sapatos)