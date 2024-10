Município de Vale Verde terá nova escola para 480 estudantes

A agência de fomento Badesul, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), por meio do programa Badesul Cidades, concederá mais de R$ 3,5 milhões para a construção da Escola Municipal de Ensino Fundamental Odette Pedreira de Mello, em Vale Verde. O colégio, que atenderá a 480 estudantes, deve ser inaugurado no primeiro semestre de 2025, na Rua Benno Schuch, no Centro do município.

O titular da Sedec, Ernani Polo, destacou que a educação é fundamental para a formação do cidadão. "A educação tem grande potencial transformador quando pensamos sob a perspectiva de desenvolvimento social. E o Estado tem que estar próximo e apoiar medidas como essas, mais uma escola para educar, gerar empregos e melhorar a vida das pessoas", disse.

As obras, iniciadas em junho deste ano, estão em estágio inicial, com a construção das fundações do prédio, que terá uma área total de 1.410,07 m². Além das salas de aula e sanitários, a escola contará com biblioteca, sala de leitura, área administrativa, cozinha, refeitório e área de serviço para funcionários.