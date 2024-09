Caxias do Sul recebe recursos do CAF para obras

Com o objetivo de enfrentar os efeitos devastadores das cheias e desastres naturais, o município de Caxias do Sul está implementando um projeto em parceria com o Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF). O projeto visa desenvolver estudos técnicos e soluções práticas para mitigar os impactos ambientais e socioeconômicos causados por desastres recentes, especialmente nas áreas rurais.

O projeto, que conta com o apoio de US$ 200 mil (cerca de R$ 1.080 milhão) do CAF a fundo perdido, será executado em 18 meses, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Gestão e Finanças, em conjunto com a execução das Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Secretaria de Agricultura e a Secretaria de Segurança Pública e Proteção Social. O projeto foi encaminhado para apreciação e aprovação do banco.

As ações incluem o desassoreamento de rios, monitoramento preventivo e a ampliação do plano de contingência para emergências, com foco na proteção da agricultura local, garantindo maior resiliência contra futuros desastres. Além disso, soluções sustentáveis, como práticas agrícolas de baixo carbono, serão promovidas para proteger o solo e a biodiversidade.