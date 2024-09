Ulbra vai abrir 40 consultórios médicos em campus de Canoas

A Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) fará a construção de 40 consultórios novos no prédio 59 do Campus Canoas. O local será projetado para beneficiar tanto os alunos do curso de Medicina quanto a comunidade da região, em um investimento de cerca de R$ 3 milhões.

De acordo com a coordenadora do Centro de Especialidades Médicas, Micheli da Silva Meirelles, serão cerca de 80 atendimentos por turno, manhã e tarde, que serão realizados via Sistema Único de Saúde (SUS) ou convênios, com intermediações com as secretarias de saúde da região.

"O horário de funcionamento será conforme organização da agenda de cada disciplina. Neste primeiro momento, o atendimento vai ser por senhas normais e prioritárias", explica. São 16 especialidades clínicas e cirúrgicas, incluindo pediatria, ortopedia, infectologia, reumatologia, dermatologia, cirurgia plástica, neurologia, oncologia, hematologia, psiquiatria e otorrinolaringologia.