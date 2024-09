Hospital de Santa Maria abre centro infantojuvenil

O Centro de Referência ao Atendimento Infantojuvenil foi inaugurado em Santa Maria. Vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), o local, implementado no Hospital Universitário de Santa Maria (Husm), atenderá ocorrências, suspeitas ou confirmadas, de abuso sexual de pessoas com até 18 anos. Esta é a sétima unidade do Crai no Rio Grande do Sul e vai abranger os 33 municípios da região 4ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS).

O Centro aberto na Região Central do Estado oferece assistência multiprofissional às vítimas de abuso e compõe o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. "Essa é uma estrutura de acolhimento e um símbolo que reforça a importância da denúncia no combate à violência", reforçou o delegado regional de Santa Maria, Sandro Meinerz.

A chefe da Divisão da Gestão do Cuidado do Husm, Berenice Rodrigues, revelou que a inauguração do Centro representa uma longa batalha no combate à violência. "Em maio de 2021 nós encaminhamos a proposta de implementação do Centro no hospital, então, a data de hoje representa uma grande vitória", comentou.

Os serviços do Crai são oferecidos 24 horas por dia, sete dias por semana, via centro obstétrico, pronto-socorro pediátrico e ambulatório do Husm, localizado na Avenida Roraima, no Campus Sede da UFSM, em Santa Maria. Caso haja alguma pessoa vítima de abuso, as denúncias podem ser feitas por meio do Denúncia-Digital e dos canais 181, da Secretaria de Segurança Pública, e 197, da Polícia Civil. Para emergências, ligar para o 190 da Brigada Militar.