Festival na Casa de Cultura de Esteio é transferido

Em razão do falecimento de Fernando Pascoal, pai do prefeito esteiense Leonardo Pascoal, ocorrido nesta segunda-feira (23), o festival Casa de Cultura 30 Anos foi transferido para a próxima quinta-feira (26), a partir das 14h, com a mesma grade de atrações. A atividade começa com a reinauguração do Museu Municipal Miguel Luz, que deixa o Seminário Claretiano, no bairro Parque Amador, e volta para o Centro depois de cinco anos.

A programação segue com exposição de trabalhos de artistas plásticas, oficina sobre construção de carreira, roda de capoeira e apresentações de artistas e grupos de Esteio no palco principal com números de dança, teatro, música e poesia, além da exibição de curtas-metragens. A entrada é gratuita.

Projetado pelo arquiteto Flávio Kiefer, o principal espaço cultural esteiense foi inaugurado em 23 de setembro de 1994. O prédio tem uma área total de 2,2 mil metros quadrados e conta com salas de cursos, ensaios e oficinas, espaços para exposições, áreas de convivência, biblioteca e um teatro com capacidade para 285 pessoas sentadas. Em 2019, o prédio passou por projeto de revitalização interna, em 2020 o auditório foi climatizado e em 2022 foram promovidas melhorias na fachada.

A Casa de Cultura, cujo nome homenageia a autora do hino de Esteio, recebe diferentes atividades, como shows, mostras, exposições, festivais de teatro e de coros, entre muitos outros. Os espaços podem ser utilizados para a realização de eventos e cursos particulares