Três empresas apresentam proposta para PPP em Sapiranga

concessão dos serviços de iluminação pública do município de Sapiranga o leilão da Parceria Público-Privada (PPP) na Bolsa de Valores B3, em São Paulo. Com investimentos que devem alcançar R$ 127 milhões, a, no Vale do Sinos atraiu o interesse de três empresas. A proposta vencedora será conhecida na próxima quinta-feira (19), a partir das 14 horas, quando acontecerá

A modernização do sistema de iluminação pública do município localizado no Vale do Sinos prevê a substituição de mais de 11 mil pontos de luz atuais por tecnologia LED. A PPP contemplará também o atendimento de uma demanda reprimida em mais 1.163 pontos, incluindo a iluminação ao longo dos 8 km da RS-239 que cruzam a cidade, que tem aproximadamente 82 mil moradores. A modelagem da parceria foi feita pelo BRDE.

O período de concessão está definido em 24 anos, mas o futuro concessionário precisará realizar a troca de todas as luminárias atuais por tecnologia LED nos primeiros seis meses. Todo o sistema terá telegestão em 100% dos pontos de iluminação, o que garante maior agilidade na sua manutenção.

O contrato estabelece também a instalação de outras 128 novas luminárias a cada ano para suprir a expansão habitacional, assim como realizar a implantação de iluminação de destaque em 16 bens culturais do município. Os trabalhos para a estruturação da PPP de Sapiranga se iniciaram em abril do ano passado e contou com a parceria do consórcio formado pela consultoria Houer Concessões e pelo escritório M Viana Advogados.