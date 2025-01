Consórcio assume a iluminação pública de Santa Maria

Os moradores de Santa Maria poderão acompanhar uma nova era na iluminação pública do Município a partir desta quarta-feira (15). O consórcio IP Santa Maria Concessionária de Iluminação Pública S.A. passa a assumir a responsabilidade pela manutenção e modernização da iluminação pública em LED de Santa Maria até 2048. A operação é fundamentada em premissas como qualidade na prestação de serviços, transparência, eficiência, ética, inovação e sustentabilidade.

A chamada parceria público-privada (PPP) da Iluminação Pública tem por objetivo a execução de obras e prestação de serviços relativas à modernização, eficiência, expansão, operação e manutenção da infraestrutura da rede de iluminação pública do município. "Nesta quarta-feira, iniciaremos oficialmente um legado que beneficiará várias gerações. Estamos investindo no futuro, no desenvolvimento e no progresso. A Santa Maria do futuro começa a se tornar realidade, tanto na cidade quanto no interior", comemora o prefeito Rodrigo Decimo.

Entre os meses de setembro e outubro de 2024 ocorreu a etapa da fase piloto e de testes em alguns pontos de luz com lâmpadas LED no município, quando foram colocadas cerca de 500 lâmpadas com potência de 80 watts e de 120 watts nas seguintes vias: avenida Presidente Vargas, nas ruas Pinheiro Machado e José Bonifácio, que incluem os bairros Patronato, Nossa Senhora de Fátima e Centro; avenida Alcides Roth, no bairro Juscelino Kubitschek; rua Manoel Mallmann Filho, no bairro Nova Santa Marta; Avenida Paulo Lauda e rua Maranhão, no bairro Pinheiro Machado.

O secretário de Infraestrutura e Mobilidade, Wagner da Rosa, que acompanhou o projeto piloto, explica que a partir da ordem de início das atividades será iniciada a fase I da concessão, que consiste em a concessionária assumir a manutenção da rede municipal de iluminação pública conforme as solicitações da população via protocolo. Esta fase terá duração de até 60 dias. Durante este período a concessionária vai elaborar o Plano de Modernização para detalhar como será feita a troca de todas as lâmpadas atuais por LED em até 360 dias.

O consórcio de empresas foi conhecido durante o leilão realizado em 19 de julho , em São Paulo. O IP Santa Maria apresentou a proposta de R$ 219 milhões.

O novo sistema de iluminação - que vai ser implementado no Centro, nos bairros, nas vilas e no Interior -, é a materialização do comprometimento do governo municipal em promover mais desenvolvimento para Santa Maria. Com as lâmpadas de LED, a intenção é que a cidade tenha uma iluminação mais eficiente, mais econômica e com menos danos ao meio ambiente, já que a tecnologia reduz a emissão de gás carbônico. Com a troca de lâmpadas LED, estima-se que a medida resultará em uma economia de energia de 73,5%, ao mesmo tempo em que trará à população sustentabilidade e segurança.