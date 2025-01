Prefeitura de Caxias do Sul apresenta balanço da PPP da iluminação pública

O prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico, e o secretário de Gestão Urbana, Rodrigo Weber, apresentaram nesta segunda-feira (27) o balanço do Consórcio Luz de Caxias Sul, a parceria público-privada (PPP) da iluminação pública que está realizando mudanças no parque de iluminação da cidade da Serra Gaúcha. Das cerca de 5 mil manutenções de lâmpadas queimadas em aberto no início da operação em março de 2024, agora a concessionária possui 421. Até o momento foram realizados mais de 40 mil atendimentos. Do total de 50,4 mil pontos de iluminação da cidade, já foram modernizadas 25 mil luminárias.

A concessionária tem prazo para modernizar 100% da cidade até outubro. O prefeito ressaltou a importância da PPP que já modernizou metade dos pontos da cidade em pouco mais de seis meses de trabalho, desde que o contrato foi assinado, em junho do ano passado. "A modernização está andando bem. As lâmpadas de LED são muito mais eficientes. A previsão é que o município tenha uma economia de 54% no consumo de energia elétrica".

Um cronograma foi criado para atender os distritos do interior do município a partir de fevereiro. Neste momento serão feitas as manutenções de lâmpadas queimadas. Os trabalhos começam por Criúva e seguem por Vila Seca, Fazenda Souza, Vila Oliva, Santa Lúcia do Piaí, Vila Cristina, Galópolis e Forqueta. até o fim de março. Duas equipes vão atender o interior enquanto outras nove equipes continuarão atendendo a cidade.

O secretário de Gestão Urbana, Rodrigo Weber, explicou que a concessionária tem 15 meses, a contar da assinatura do contrato, para fazer a modernização de 100% da cidade. Por isso, até o mês de outubro, todas as luminárias da cidade já devem estar com LED instalada, conforme a previsão "Esses 15 meses foram divididos em três marcos e em cada marco eles têm o prazo de cinco meses para modernizar 33,33% da cidade, completando os 100% no final dos 15 meses. Acreditamos que a empresa vai conseguir cumprir os prazos", afirmou.