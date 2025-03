Caxias do Sul avança na concessão do Parque da Festa da Uva

A prefeitura de Caxias do Sul avançou para uma possível concessão do Parque de Eventos da Festa da Uva. O secretário de Planejamento e Parcerias Estratégicas, Marcus Caberlon, esteve em Porto Alegre nesta segunda-feira (24) no ato de assinatura do termo de cooperação para apoio na estruturação de parcerias público-privadas (PPPs) e concessões, que contou com a presença do governador Eduardo Leite.

A ação faz parte do programa Impulsiona RS, coordenado pela Secretaria da Reconstrução Gaúcha, que tem o objetivo de incentivar, acompanhar e apoiar os municípios do Estado no desenvolvimento de projetos de concessões de serviços públicos e de PPPs. O evento ocorreu no Palácio Piratini. Com a assinatura do termo de cooperação, o governo do Estado inicia os estudos de análise das áreas estratégica, econômica, comercial, financeira e gerencial. "É uma metodologia que ajuda garantir que os projetos de infraestrutura tenham uma proposta de negócio bem fundamentada. A partir deste produto, o município tem condições de desenvolver o futuro projeto de concessão do parque", explica Caberlon. Além de Caxias, também assinaram o termo os municípios de Canoas, Estância Velha, Farroupilha, Rio Grande e Viamão.

Caxias do Sul também tem cadastrado no Impulsiona RS um projeto para desenvolver um programa de Geração Distribuída na cidade. O projeto busca a melhorar a eficiência da energia gasta pelo município através da implantação de energia solar, atendendo os princípios de sustentabilidade, que abrange um conjunto de práticas voltadas para a preservação do meio ambiente, responsabilidade com a sociedade e transparência empresarial.