Aeroporto de Caxias aguarda aval para novo equipamento

equipamento que auxilia no pouso de aeronaves sob condições meteorológicas adversas instalado no Aeroporto Hugo Cantergiani mas ainda não é possível estimar um prazo. A Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade comunica que o Precision Approach Path Indicator (PAPI),, já se encontra, inclusive com as obras da rede elétrica concluídas. Entretanto, ele ainda não está operacional devido ao calendário do Grupo Especial de Inspeção em Voo (GEIV) da Força Aérea Brasileira, grupamento responsável por homologar o instrumento. O município aguarda a visita para homologação,

O PAPI é um instrumento que consiste de uma série de cubos com luzes de LED mais potentes que auxiliam o comandante de uma aeronave na rampa de descida do aeroporto. Está presente na grande maioria dos principais terminais e em Caxias do Sul substitui outro equipamento que era utilizado no terminal, mas considerado obsoleto pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Com o PAPI, é possível efetuar pousos mesmo sob condições de neblina, desde que moderada.