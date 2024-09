Dois parques de Garibaldi são entregues revitalizados

A prefeitura de Garibaldi entregou à comunidade dois espaços de lazer, a partir da revitalização da Praça da Ermida e da construção da Praça do Cactário Büneker. Os locais despontam também como um atrativo para turistas, já que são pontos com uma vista privilegiada da cidade. As obras somam um investimento de cerca de R$ 715 mil.

A praça da Ermida foi construída em 1953 como agradecimento à promessa feita pela comunidade garibaldense pelo fim da grande estiagem ocorrida na época. No local, uma capela em homenagem a Nossa Senhora de Fátima encontra-se próxima a um mirante.

No espaço, as obras abrangeram reforma do chafariz, que retomou o seu funcionamento, contando agora com iluminação de LED. Serviços de pintura, paisagismo, colocação de novos bancos, lixeiras e iluminação foram algumas das melhorias executadas. Um novo playground para o público infantil também foi instalado.

Já a Praça do Cactário Büneker teve por objetivo valorizar ainda mais a Reserva Biológica Rudolfo Henrique Büneker. O espaço visa preservar a espécies de cactus ameaçadas de extinção. O projeto paisagístico conta com elementos como um muro de contenção florido, passeios em piso intertravado, um deck com vista para a cidade, pergolados, iluminação com postes retrô e paisagismo com o plantio de diversas plantas.